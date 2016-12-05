İzmir'de bu hafta havalar güneşli

İzmir'de soğuk havalar etkisini kaybetti. Bu hafta yağmur yok, hava hep güneşli

İzmir'de geçen hafta etkili olan soğuk havalar yerini güneşli havalara bırakıyor. Bu hafta İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak.



Meteorolojiden alınan bilgiye göre Salı günü İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ise 12 derece olarak görülecek. Çarşamba günü az bulutlu bir havanın hakim olacağı ilde, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak hissedilecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 10 dereceye düşecek ancak bugün de hava güneşli. Cuma gününden itibaren ise havalar biraz daha ısınacak. Cuma günü en yüksek sıcaklık 12 derece olurken, cumartesi günü ise 14 derece olarak görülecek.



Pazar günü ise tatilcileri daha sıcak bir hava bekliyor. Pazar günü İzmir'de güneşli ve 16 derece bir hava sıcaklığı olacak.