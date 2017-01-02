İzmir'de bu hafta kar da yağmur da var

Soğuk günler geçiren İzmir'de bu hafta havalar nasıl olacak?

İzmir son günlerde soğuk günler yaşıyor. Aşırı soğuk havalara alışkın olmayan İzmirli, son günlerde sabah kalktığında arabalarının camının bile buz tutmuş olduğunu görüyor. Peki İzmir'de bu hafta havalar nasıl olacak? Bir nebze ısınabilecek miyiz?



İzmir'de bugün en yüksek sıcaklık 9 derece idi. Yarın yani 3 Ocak Salı günü ise İzmir'de havalar biraz daha ısınacak. Salı günü en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Gece ise sıcaklık 6 derece olarak hissedilecek. Çarşamba günü ise İzmir güzel bir hava ile karşılaşacak. Çarşamba günü İzmir'de en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Gece ise diğer günlere oranla çok çok iyi bir sıcaklık olan 10 derece olarak hissedilecek.



Perşembe yağmur var



Perşembe günü ise İzmir'de yağmur var. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 15 derece olurken, gece ise 12 derece olacak. Cuma günü yine yağmur bekleniyor. Bugün de en yüksek sıcaklık 12 derece olurken, gece ise 1 derece olacak.



CUMARTESİ KAR VAR



Cumartesi ise İzmirli ani bir sıcaklık düşüşü ile buz gibi bir hava ile güne başlayacak. Cumartesi günü sıcaklık 10 derece birden düşecek ve 2 derece olacak. Gece ise -3 olarak hissedilecek. Cumartesi günü kar ve yağmur bekleniyor.



Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava İzmir'de etkili olacak. Ancak hava yine buz gibi olacak. Pazar günü en yüksek sıcaklık 2 derece olurken gece ise -3 derece hissedilecek.



