İzmir'de bulunan kafatasları endişe yarattı

İzmir'in Mezarlıkbaşı semtinde katlı otoparkın sokağındaki çöp konteynerleri ve çevresinde, suda pişirilip, üzerlerindeki etleri sıyrılmış halde, atlara ait olduğu sanılan hayvan kafatasları bulundu

Bugün sabah saatlerinde, Mezarlıkbaşı semtinde bulunan katlı otoparkın sokağındaki çöp konteynerleri ve çevresinde hayvan kafatasları olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Üzerlerindeki etlerin suda pişirilerek sıyırıldığı anlaşılan kafataslarının hangi hayvana ait olduğu tartışma konusu oldu. Bunların at kafatası olduğu ileri sürüldü. Bölge esnafı ve vatandaşlar İzmir'de kaçak olarak at kesimi yapıldığını öne sürerek, bu olayın derinlemesine araştırılması, varsa çevredeki Mobese kamera görüntüleri incelenmesini, eğer at kesimi yapılıyorsa bunu gerçekleştirenlerin yasalar önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.