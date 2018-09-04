İzmir'de bütün hayvanlara kucak açan barınak

Kedisinden tavuz kuşuna kadar, köpeğinden ineğine kadar her türlü hayvanı bünyesinde barındıran İzmir Kemalpaşa Vişneli Mahallesi'ndeki Çiftlik Hayvanları Barınağı tam bir yaşam alanı. 700'den fazla çeşit çeşit hayvanı barındıran çiftlik, hayvanların dayanışmasına sahne oluyor

Süleyman Gülen/Burcu Özkan-İzmir Kemalpaşa Vişneli Mahallesi'nde Sibel Çağlar'ın bakımını üstlendiği Çiftlik Hayvanları Barınağı 700'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. 2 sene önce kurulan barınak, şimdiden insanlardan zarar ve şiddet görmüş hayvanların bakımını yapıyor. Faytonda çalıştırılıp kenara atılan atlar, insanlar tarafından bir ayağı kesilmiş kedi köpekler, doğuştan 3 ayaklı olan inekler burada şevkatli ellerle yaraları sarılıyor. Birlik içerisinde olan hayvanlar, barış içerisinde yaşamanın çok da zor olmadığını insanlara kanıtlar nitelikte.

Terk edilenlere kucak açtık

Kenara atılmış, hırpalanmış ve terk edilmiş hayvanlara kucak açtıklarını belirten Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın bakımını üstlenen Sibel Çağlar " Faytonlarda işi bitince ölüme terk edilmiş atlar, ölmek üzereyken buluduğumuz kedi köpekler şimdi eski sağlığına kavuştu. 4 nala koşabiliyorlar. Adalı da faytonda kullanılıp ölüme terk edilmiş atlardan birisi. 1 yıldır bizimle beraber. İstanbul'da bir süre tedavisi sürdükten sonra bizimle birlikte burada yaşamaya başladı. Onu bulduğumuzda hiç yürüyemiyordu, yol kenarında ölüme terk edilmişti. Şimdi bizimle mutlu. Bu bizim beyaz atımız, adalı gibi başka hayvanlarımız da var yaralı, hasta ama tedavi edilerek yaşamak için hayata tutunan. Yeni kurulma aşamasındayız aslında inşaatlarımız hala devam ediyor. 1 sene sonra tamamen düzen kurulacak ama barınağın temeli 25 yıla dayanıyor. Daha önceleri Ankara'daydık son iki yıldır ise İzmir'deyiz. Biz terk edilenlere kucak açtık, insanların da çiftlik hayvanlarını artık görmesi gerekiyor. Desteklerimiz çoğalırsa daha hızla, ivedi şekilde rahat imkanlar sunabiliriz çocuklarımıza. İnsanlar umarım çiftlik hayvanlarının da bir can taşıdığının bir gün anlayacaklar" dedi.

Belediyelerden destek görmediklerini belirten Çağlar "Belediyelerden destek görmüyoruz. Burada tamamen bireysel ve dayanışma içerisinde ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Gönüllü vegan arkadaşlarımız gelip bize yardımcı oluyor. Maddi manevi yardımcı olan arkadaşlarımız da var sağolsunlar. Bahçede yetiştirdiğim organik ürünleri pazarda satarak maddi destek sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Hayvanlar mal değil

Gönüllü olarak çiftlikte çalışan ve hayvanların bakımını üstlenen vegan Doğa Kartal ve Melike Dirikoç, hayvanların mal olmadığını onların da birey olduğunu söyledi. Gönüllü veganlar "Biz bu barınağın sayesinde insanlara hayvanların mal veya yemek olmadıklarını kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayvanların da birey olduğunu haykırmaya çalışıyoruz. Burada çeşit çeşit hayvan hak ettiklerini yaşam haklarını bir arada yaşıyorlar. Barınakta hayvanların hayatlarına şahitlik ediyoruz. Onları anlıyoruz. Biz veganlar olarak hiçbir şekilde hayvan sömürüsünden yararlanmadan yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü hayvanlar da bizim gibi bu hayatı yaşamaya gelmişler. Herkesin de biz gibi yaşamasını istiyoruz. Böyle bir çiftlikten haberimiz olunca çok sevindik. Ve tabii ki hem Sibel ablaya hem buradakiarkadaşlara yardım için gerek sosyal medya da gerek bağış yardımlarının toplanması olsun (bunlar için de hesap açtık) bu şekilde çalışmalara başladık. Çok fazla hayvan bulunuyor bu çiftlikte o nedenle yeterli yardım olmuyor maalesef. Yardım var ama yetmiyor daha fazla yardıma ihtiyacı var bu çiftliğin" şeklinde konuştu.