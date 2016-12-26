İzmir'de çarşamba günü yağmur var

İzmir'de bu hafta nasıl bir hava ile karşı karşıya kalacağız?

İzmir'de hava durumu. İzmir'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre İzmir'de bugün yani 26 Aralık Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 12 derece olarak görülecek. Gece ise hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek.



Salı günü ise İzmir'de yine ılıman bir hava var. Sıcaklık en fazla 11 derece hissedilecek. Güneş İzmir'de etkili olmaya devam edecek. Gece ise hava sıcaklığı 4 derece olacak.



Çarşamba günü İzmirlileri yağmurlu bir gün bekliyor. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 8 derece olacağı İzmir'de yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 2 derece olarak hissedilecek.



Perşembe günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 7 derece, gece ise 2 derece olarak hissedilecek.



Cuma günü İzmir'de bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklık 6 derece gündüz, 1 derece ise gece hissedilecek.



Cumartesi günü yine parçalı bulutlu bir hava İzmir'de etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 6 derece olurken gece ise -1'e kadar düşecek.



Pazar günü ise güneşli bir hava var. Pazar günü sıcaklık gündüz 8 derece gece ise -2 derece hissedilecek.