İzmir'de çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde çekyatın içinde Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kızı tutuklandı

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Bulut'un cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulut'un komşuları şaşkınlık yaşadı

Bulut'un komşuları olay nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulut'un karşı dairesinde oturduğunu, kendisini en son cuma günü balkonda gördüğünü söyledi.

Anne ile kızının uzun zamandır birlikte yaşadığını ifade eden Çankaya, "'Ara sıra kavga ediyorlar.' diyorlardı. H.A. teyzesiyle annesini aramış, bulamayınca akşam eve dönmüşler. H.A, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor.' demiş. Sonra çekyatın altına bakmışlar ve cesedi bulmuşlar. Olaydan sonra H.A'yı götürdüler, bir daha gelmedi." şeklinde konuştu.

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

H.A'nın, olayla ilgili ilk ifadesinde annesinin birkaç gündür kayıp olduğunu, teyzesiyle aradıklarını ancak bulamadıklarını, akşam oturdukları sırada gelen kötü kokular üzerine evi kontrol ettiğini ve annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulduğunu söylediği öğrenilmişti.

Gülümser Bulut hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını tespit eden polis ekipleri, kızı H.A'yı gözaltına almıştı.