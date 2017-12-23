İzmir'de ceset bulundu: 3 gözaltı

İzmir'de bulunan metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir'de ceset bulundu: 3 gözaltı

Olay İzmir'in Konak İlçesi'nde meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde bulunan metruk bir depoda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. 50 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin üzerinden kimlik de çıkmadı.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede depoda boğuşma izlerine rastladı. Şahısın öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ölen şahsın cesedi otopsisi için morga kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet
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