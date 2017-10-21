İzmir'de cinayet: Alacak tartışması ölümle bitti!

İzmir Konak'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin nedenini alacak meselesi olduğu iddia edildi

Olay Konak İlçesi'ne bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cihat D. ile Osman D., 35 yaşındaki Mahmut Yavuz'un evine giderek alacak meselesi hakkında tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi ve Yavuz vurularak yaralandı.



Yakınları Yavuz'u hemen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yavuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yavuz'un cesedi morga kaldırılırken, polis de Cihat D. ve Osman D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.