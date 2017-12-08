İzmir'de cinayet: İşadamı cipinde öldürüldü!

İzmir Bayraklı'da bir işadamı bindiği cipte başına ateş edilerek vuruldu. Hastaneye kaldırılan işadamı hayatını kaybetti

İzmir'de cinayet: İşadamı cipinde öldürüldü!

Olay Bayraklı İlçesi'nde bugün saat 10.30 civarında meydana geldi. Turizm işiyle uğraştığı öğrenilen işadamı 27 yaşındaki Gökhan Kalıpçı, kaldığı otelden çıktı ve cipe bindi.


Aracıyla park ettiği yerden çıkmaya çalışan Kalıpçı'ya o sırada aracın arka kapı camı üzerinden tabanca ile ateş edildi. Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralı Kalıpçı'yı hastaneye kaldırdı. Ancak iş adamı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri ise Kalıpçı'yı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarını da dinleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #cinayet
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