İzmir'de çocuklar için tiyatro zamanı

Yıl boyunca seçkin tiyatroları İzmirlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, masalların modern zamana uygulanmış hali olan 4 oyunu minik sanatseverlerle buluşturacak. Ücretsiz olacak oyunların ilki 14 Ekim Pazar günü Kültürpark Ahşap Sahne’de gerçekleştirilecek

Her yaş için kültür ve sanat şöleni sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 tiyatro oyununu çocuklarla buluşturuyor. Hansel ve Gretel, Ağustos Böceği ve Karınca, Kırmızı Başlıklı Kız ve Pinokya gibi ünlü masalları modern zamana uyarlanarak sergilenecek oyunlar, minik sanatseverler için ücretsiz gerçekleştirilecek. Kültürpark Ahşap Sahne’de 14 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında Pazar günleri sahnelenecek oyunlar saat 15.00’de başlayacak.

Masallardan günümüze

Çok bilinen bir masal olan Hansel ve Gretel, bu sefer ormanda değil modern zamana uyarlanmış bir biçimde şehir sokaklarında kaybolur. Ormanda bulunan şekerden yapılmış evin yerini ise bir pastane alır. Pastanenin sahibi kötü cadıyla geçen maceralar 14 Ekim Pazar günü sahnelenecek.

21 Ekim'de oynanacak Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt’un maceralarını konu alan tiyatroda, üç küçük ayıcığın ormanda kaybolmuş tavşan, kedi ve oduncuyla aralarındaki macera anlatılıyor.

"Yaramazlıklar nelere sebep olabilir?" sorusuyla yola çıkan masal, küçük bir kızın başından geçenleri neşeli bir oyuna dönüştürüyor.

Küçük bir atölyede başlayan yolculuğun, sihirli ormanları aşıp denizlere daldıktan sonra bir balinanın içinde devam ettiği ve tahta bir çocuğun insana dönüşme hikayesinin anlatıldığı Pinokyo, 28 Ekim Pazar saat 15.00’de sahnelenecek.

Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini tersten anlatan oyun ise 4 Kasım Pazar günü minik izleyicilerini bekliyor.

Oyunlar, Kültürpark Kaskatlı Havuz arkasında kurulan Ahşap Sahne'de sahnelenecek.