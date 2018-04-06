İzmir'de çocuklar, Körfez sezonunu açtı!

Gamze Geçer- Havayı güzel bulan İzmirlilerin sahile çıkıp dolaşırken bir yandan denize atlayan çocuklara hayretle bakmaları dikkat çekti. Öğlen güneşin en tepede olduğu saatlerde, Suriyeli 2 Ahmed denize atladı. Kimseyi umursamayan ve defalarca denize giren Ahmed Hamdo, okula gidiyor musun? sorusuna şu yanıtı verdi: 'Okulu sevmiyorum. Orada bize farklı muamele yapıyorlar. Çok mutsuzum. Ama çalışmayı seviyorum. Şu anda Basmane'de bir fırında çalışıyorum. En azından kardeşlerime bakıyorum. Zor bir hayatımız var. Alışamadım ve kimse yardım etmiyor. Çalıştığım yerde de dayak yiyiyorum. Televizyona da çıktım. Ama hala dayak yiyiyorum. İş yapmak isteğim var ama bunu korkudan, baskıdan dolayı yapamıyorum. Ben gitmek istiyorum. Türkiye'yi sevmedim.'
Keşke hiç savaş olmasa
Atatürk'ü sevdiğini söyleyen Küçük Ahmed, 'Okula gidiyorum. Türkiye ile ilgili her şeyi çok fazla biliyorum. Atatürk olmasaydı, Türkiye olmazdı. Düşünsenize, Allah korusun Türkiye'de savaş çıksa siz Suriye'ye gelseniz, biz sizi dövecek miyiz? Ahmed ağabeyi dövüyorlar ve ben çok üzülüyorum. Keşke hiç savaş olmasa, insanlar birbirini dövmese. Hep böyle denize girsek. Hava güzel olduğu için denize girdik. Whatsapp'tan Suriye'de yaşayan arkadaşlarımıza bu görüntüleri atacağız. Onlar bizi çok merak ediyorlar. Buraya gelmek istiyorlar. İnternet üzerinden konuşuyoruz. Onlar bizi, biz de onları çok özlüyoruz' dedi.
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