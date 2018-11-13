İzmir'de çocuklara organik tarım eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamındaki çocukların doğayla bağ kurması için "Topluluk Bahçesi" oluşturdu. Evsel atıklarla doğal gübre üreten öğrenciler, "ata tohumları" kullanarak organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı

Sürdürülebilir tarım ve ekosistem için farklı çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çocukların toprakla iç içe büyüyebilmesi için Kültürpark’ta ‘Topluluk Bahçesi’ kurdu. Saint Joseph Lisesi ve Piri Reis İlköğretim öğrencilerinin geliştirdiği ve İzmirli tüm çocuklara açık olan proje için özel sebze meyve yatakları oluşturdu. Bu alanda permakültür ilkelerini uygulayarak tarım yapan öğrenciler, evsel atıklarla doğal gübre üreterek ve "ata tohumları" kullanarak organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.

Tüm İzmirli çocuklara açık

Atalık tohumlar dikiliyor

“Çocuklar burada toprakla haşır neşir olacak. En güzel yöntem olan doğrudan yaşayarak ve uygulayarak bir takım şeyleri öğrenecekler. Tohum ekecekler ve ektikleri tohumlar daha sonra ürün olunca onları alacaklar. Burada çocuklarımız ilk önce Kültürpark’ta budanan ağaç dalları, dökülen yapraklar, biçilen çimler ve organik ev atıklarıyla kendi gübrelerini üretiyorlar. Böylece geri dönüşümün pratik örneklerine de canlı canlı şahitlik ediyorlar. Topluluk bahçemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi atalık-doğal tohumların ekiminin yapılacak olması. Ayrıca engelli çocuklarımızın da toprağa dokunmasını sağlamak için yüksek sebze yatakları oluşturacağız. Çocuklara doğal bitkisel ilaç yapımından organik yaşama kadar pek çok değişik konuda atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Topluluk Bahçesi’yle tüm çocuklar yardımlaşmayı, paylaşmayı, üretmeyi öğrenecek.”

Tüketmiyoruz üretiyoruz

Projede yer alan öğrenciler ise duygularını şu cümlelerle dile getirdi:

“Bu devirde bütün çocuklar apartmanlarda yaşıyor. Günümüzün çoğunu bilgisayar başında geçiriyoruz ve şehir hayatında toprağa dokunmaz imkansız bir hal aldı. Burada hem doğaya vakit ayırıyoruz hem de kendi meyve- sebzemizi üreteceğiz. Hiçbir hazır malzeme kullanmadan üretim gerçekleştiriyoruz. İşe toprağı havalandırarak başlıyoruz ve karton koyuyoruz ki, yabani bitkiler çıkmasın.. Daha sonra dal ve kuru malzeme ekliyoruz. Karbon kaynağı ve azot kaynağı malzemelerin neler olduğunu böylece yaşayarak deneyimliyoruz. Ezberlemiyoruz. Evimizden getirdiğimiz mutfak atıklarını ayrıca toprağımıza koyuyoruz.”