İzmir'de coşkulu Hıdrellez kutlaması

İzmir'de coşkulu Hıdrellez kutlaması

İzmir’de Hıdrellez, her yıl olduğu gibi yine büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen Hıdrellez Şenliği’nde  renkli görüntüler oluştu. Dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal ve roman müzisyenlerden oluşan Trakya All Stars grubu eşliğinde eğlenen İzmirliler, unutulmaz bir gün geçirdi.



Her yaştan ve her kesimden insanı Gündoğdu’da buluşturan Hıdrellez Şenliği’ne katılanlar müzik ve eğlenceye doydu.

Etiketler; #izmir #hıdrellez #gündoğdu
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