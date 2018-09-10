İzmir'de coşkulu kutlama

9 Eylül’ü kutlamak için Gündoğdu Meydanı’nda buluşan onbinlerce İzmirli, unutamayacakları bir gece yaşadı. Kentlilere seslenen Başkan Kocaoğlu, “Bu kentte yaşamak, bu kentin başkanı olmak dünyadaki en önemli görevlerden biridir. Bu görevi şerefimle hiç yalan söylemeden İzmir’e hizmet etmek için geçirdim. Sizler de bana inanıp, güvendiniz; hepinize teşekkür ederim” dedi

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı ise akşam Fener Alayı, konser ve ışık gösterileri ile devam etti. İzmir tarihi günlerinden birini yaşarken, İzmirliler de bu coşkuya ortak oldu.

9 Eylül’le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na ellerinde 350 metrelik Türk bayraklarıyla yürüyen gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ve CHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de eşlik etti. Güzergah üzerinde bekleyen İzmirliler, Büyükşehir Bandosu’nun marşlarıyla yürüyerek coşkuyla Fener Alayı’nı tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil dağıttı.

Hep birlikte karanlıkları yıkacağız

Gündoğdu Meydanı’na ‘İzmir Aziz’dir Aziz kalacak’ sloganlarıyla gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, onbinlerce İzmirliye, hitaben şunları söyledi; “Bugün İzmir’de olmak 9 Eylül’ü yaşamak, Atatürk’ün askerlerinin, yiğitlerinin İzmir’de Türk Bayrağı’nı çektiği günü anmak bizim için büyük gurur. İzmir o gün bugündür; 96 yıldır Ulu Önder Mustafa Atatürk’ten hiçbir zaman ayrılmamıştır ve ayrılmayacaktır. İzmir’de yaşamak, İzmir’in Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı olmak dünyadaki en önemli görevlerden birisidir. Bu görevi şerefimle, hiç yalan söylemeden İzmir&r squo;e hizmet etmek için geçirdim. Sizler de bana inanıp, güvendiniz hepinize teşekkür ediyorum. Siz de, İzmir’de bu inanç olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir biçimde ilelebet yaşayacaktır. Ne mutlu İzmir’e ne Mutlu Türkiye’nin en aydınlık kentine. Sizler bütün karanlıklarını yıkacaksınız. Hep birlikte yıkacağız. Kesinlikle bu kara günler geçecek yeter ki biz inancımızı kaybetmeyelim. Mücadelemizi ilelebet sürdürelim.”

Nefesler kesildi

9 Eylül etkinliklerinin en heyecanlı anları İzmir Körfezi üzerinde yapılan lazer, ışık ve gösterileri sırasında yaşandı. Konser programı ise sevilen sanatçı Haluk Levent ile başladı. Haluk Levent sahneyi Olten Filarmoni Orkestrası ile paylaştı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası, sevilen şarkılarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Levent seslendirdiği parçalarla İzmirliler, Kurtuluş coşkusunu yaşadı. Kurtuluş günü kutlamaları İzmir’de gece geç saatlere kadar sürdü.