İzmir'de Çukurköy seferberliği

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, üzerine yol yapıldığı için taşan dereden 130 kamyon malzeme çıkardı. 2 kilometrelik dere ıslahı için ay sonunda ihale yapmaya hazırlanan İZSU da aşırı yağışlarda dağdan kayaların sürüklenmesini önlemek amacıyla derenin üst kısmında 3 bent kuracak

Menemen'in Çukurköy Mahallesi'nde geçen 22 Haziran'da Kolangerisi Deresi’ne ait yan kolun aşırı yağış nedeniyle taşmasıyla yaşanan sel felaketinin ardından bölgede çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yerleşim alanlarındaki tahribatı giderip vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da sorunu kaynağından çözmek için çaba gösteriyor. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, dere ve yan kolundaki 2 kilometrelik yatak boyunca temizlik çalışması yaptı. 2 bin 600 ton (130 kamyon) malzeme çıkarılan derenin akışı rahatlatıldı. Derenin ayrıca kapalı kesit geçtiği noktalar da temizlendi. Zarar gören 4 menfez, ıslah çalışmaları yapılıncaya kadar geçici olarak yenilendi ve yol geçişi sağlandı.

İHALE YAPILACAK

Dere yatağı üzerine kurulan Çukurköy'ün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için kalıcı çözüm gerektiren çalışmalar da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla başlatıldı. Kolangerisi Deresi ve yan kolunun geçmiş yıllarda üzerinin kapatılarak yola dönüştürülmesi sonucu yağışlarla birlikte dağdan gelen suyun köyde taşkına neden olduğunu belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, ana dere ve yan kolunun ıslahı için proje çalışmalarının tamamlandığını ve ay sonunda ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını bildirdi. Köyde bir daha benzer bir su taşkını yaşanmaması için İZSU, derenin ana kolunda 1572, yan kolda 470 olmak üzere 2 kilometre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapacak. Yağışla birlikte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla derenin üst kısmında 3 bent, alüvyoner ince malzemeleri önlemek amacıyla da çökeltim havuzu oluşturulacak. Yan derede de çökeltim havuzu imalatı gerçekleşecek. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm üstü ızgaralı, diğer bölümler üstü açık kesit olacak şekilde ıslah edilecek. Böylelikle şiddetli yağışlarda suların mevcut yollardan taşarak hasara yol açmasının önüne geçilmiş olacak.