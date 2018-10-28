İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladı

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Valilik tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladı
28 Ekim 2018 Pazar 15:24

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı İzmir'de çelenk koyma töreni ile başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile milletvekilleri, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı  çelenkleri konuldu. Tören, sona erdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cumhuriyet bayramı #kutlama #tören
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