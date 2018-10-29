İzmir'de Cumhuriyet'e coşkulu kutlama

Cumhuriyet'in sembol kenti İzmir’de 95. yıl kutlamaları erken saatlerde başladı. İlk resmi tören Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesiyle start aldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar için toplanan binlerce İzmirli Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir’de günün ilk töreni Valilik makamında gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tebrikleri kabul etti. İzmirlileri bayram coşkusuyla buluşturan gösterilerin adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu.

Vali Ayyıldız, Orgeneral Recep ve Başkan Kocaoğlu, askeri araçla tören alanından geçerek halkı selamladı. Her yaştan ve toplumun her kesiminden İzmirlinin katıldığı törende Bornova Halk Eğitim Merkezi’nin sunduğu “Karadeniz Yöresi” Halk Oyunu ve “Zeybek” gösterileri büyük ilgi topladı. Atatürk Lisesi’nden İbrahim Dağduran “On Beş Yılı Karşılarken” ve 9 Eylül Lisesi’nden Sıla Gezer “Bir Resim Yap” şiirleri, alanda coşkuyla alkışlandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bayram kutlaması geçit töreni ile son buldu.

Asıl coşku akşam yapacak

İzmir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki heyecan ve coşku, akşam saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin programıyla doruğa ulaşacak. Saat 20.00'de Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar taşıyacak İzmirlilerin meşaleler ve bayraklarla gerçekleştireceği Fener Alayı yürüyüşüne, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik edecek. Gündoğdu Meydanı'ndaki senkronize ses ve ışık gösterisi ile Cumhuriyet coşkusu tüm İzmir’i saracak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise sevilen sanat çılar Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan müzik grubu MFÖ sahne alacak.