İzmir'de de Adalet Yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet yürüyüşüne', partisinin İzmir il yönetimi de destek verdi. İzmirli partililerin, etap etap İstanbul'a yürüyecekleri, Gebze'de Kılıçdaroğlu ile buluşacakları açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davasında yargılanıp, 25 yıl hapis cezası verilmesi ve tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gün önce Ankara'dan 'Adalet yürüyüşü' başlattı. CHP İzmir il yönetimi de aynı İzmir milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için, bu sabah yürüyüşe başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan il yöneticileri ve yüzlerce partili, İzmir'den İstanbul'a doğru yürüyüşlerine başladı.





Kortej önünde açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Milletvekilimiz haksız yere tutuklandı. Genel Başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşüne biz de destek veriyoruz. Sonuç alana kadar bu mücadelemiz sürecek" dedi.





CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da destek verdiği yürüyüşün ilk etabının, İzmir kent çıkışında sona ereceği açıklandı. Partililerin, etap etap yürüdükten sonra Gebze'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kortejine katılacakları açıklandı.

