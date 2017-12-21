İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #deaş #izmir
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