İzmir'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumu sabote etme hazırlığında oldukları öne sürülen, 9'u Suriye vatandaşı 19 kişi yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan 2017 günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumunu sabote etmek amacıyla eylem hazırlığında bulunan kişilere yönelik olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve Menemen İlçesi'nde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriyeli toplam 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındaki 19 kişinin, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.