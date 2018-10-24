İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında

İzmir’de polisin düzenlediği operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilen 5 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltında
24 Ekim 2018 Çarşamba 11:03

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait 2 bayrak, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deaş #terör
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