İzmir'de deniz yükseldi, kara ile birleşti

İzmir, sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültüsü ve sağanak yağışlı havayla güne başladı. Fırtına ise yaşamı olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal olurken, deniz 40 santimetreye yükseldi. Dalgalardan kaçan vapurlar ise Pasaport’taki dalgakırana sığındı

İzmir’de sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giren İzmir’de fırtına ile birlikte yaşam olumsuz etkilendi.



Fırtına nedeniyle özellikle Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda deniz suyu yükseldi. Suyun yükselmesi ile birlikte sokaklar ve caddeleri su bastı. Bölgede bulunan mekan sahipleri suyu temizlemek için müdahale etti ancak başarılı olmadı.







Vapurlar dalgakırana sığındı



Sıcaklık -3'e düşecek



Yılbaşı süsleri devrildi



BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Fırtınanın özellikle denizde yer yer 2 metreyi geçen dalga boyu ise deniz ulaşımını durdurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada ‘olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durdurulmuştur’ denildi. Bunun yanı sıra dalgadan kaçmak isteyen vapurların Pasaport’taki dalgakırana sığınması da fırtınanın şiddetini gösteriyor.İzmir'de ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada İzmir’de sıcaklıklarda büyük düşüş yaşanacak. Yarın ve cumartesi gecesi sıcaklıklar -3 dereceyi görecek. Meteoroloji yetkililerden alınan bilgiye göre İzmir'de rüzgar saatte 73 kilometre hıza kadar ulaşırken yağmur de metrekareye Güzelyalı'da 9.8 kilogram metrekareye, Çiğli 5.4, Gaziemir 10.4 ve Karaburun 29.7 kilogram olarak düştü.Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada kentte denizin kabardığını, suların yükseldiğini dalga boyunun 4 metreye kadar çıktığı, rüzgarın şiddetinin de 103.3 kilometreye kadar yükseldiğini belirtdi. Sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiği kaydedilen açıklamada şöyle dendi:"Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş'ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova'da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi.