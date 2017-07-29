İzmir'de deprem. Merkez üssü Urla!

İzmir'in Urla ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.29'da merkez üssü Urla'nın Zeytinler Mahallesi olan, 3,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Urla ve Çeşme'de hissedilen depremin, yerin 11 kilometre altından geldiği tespit edildi.