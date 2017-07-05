İzmir'de deprem oldu. Depremin merkezi...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin boyutu 3.9 olarak ölçüldü. Saat 10:26'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.