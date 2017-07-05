İzmir'de deprem oldu. Depremin merkezi...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi

İzmir'de deprem oldu. Depremin merkezi...

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin boyutu 3.9 olarak ölçüldü. Saat 10:26'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Etiketler; #manisa #izmir #deprem
Önceki Haber
Betonlaşmadan, kalabalıktan bunalan İstanbullu İzmir'e göç etti
Sonraki Haber
Almanya bile Türkiye'den daha fazla güneş enerjisinden faydalanıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.