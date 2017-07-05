İzmir'de deprem oldu. Depremin merkezi...

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin boyutu 3.9 olarak ölçüldü. Saat 10:26'da meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.
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