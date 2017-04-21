İzmir'de deprem oldu. Merkez üssü Manisa çıktı

İzmir'de deprem oldu. Merkez üssü Manisa çıktı

İzmir'de şiddetli bir deprem oldu. 17:13 civarında meydana gelen deprem uzun süre hissedildi. Depremin şiddetinin 5.1 olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin Merkezi ise Manisa. Depremi hisseden halk panik halinde sokağa döküldü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı. Deprem İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya'da da hissedildi.

Etiketler; #izmir #deprem
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