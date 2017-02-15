İzmir'de din dersleri seçilmeyince...

İzmir’de seçmeli din derslerine talep olmaması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerine derslerin seçilmesi için "çalışma yürütün" çağrısında bulundu

İzmir’de seçmeli din derslerine talep olmaması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerine derslerin seçilmesi için "çalışma yürütün" çağrısında bulundu

Sermaye ve gericilik saldırısı altındaki İzmir'de eğitimin daha da dinselleştirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü kampanya başlattı.



Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, İzmir’de seçmeli din derslerine talep olmaması üzerine harekete geçen Milli Eğitim bürokratları bu derslerin seçilmesine yönelik çalışma yapması için okul müdürlerine yazı yolladı. Eğitim Sen Şube başkanı ise uygulamanın, yönetmeliğe aykırı olduğunu söyledi.



İzmir’de liselerde, veliler ve öğrenciler tarafından seçmeli din derslerinin seçilmemesinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum" başlıklı kampanya başlattı. Başlatılan kampanya, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollanan yazıyla duyuruldu.



13 Şubat tarihinde, Din Öğretimi Hizmetleri’nden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu imzasıyla yollanan yazıda, Milli Eğitim'in seçmeli derslerle ilgili genelgesi hatırlatılarak, geçen yıl İzmir’de Anadolu liseleri ve diğer tür okullarda "Din, Ahlak ve Değerler" seçmeli dersler bölümünden “Kuran-ı Kerim”, "Hz. Muhammet’in Hayatı” ve "Temel Dini Bilgiler” derslerinin hiç seçilmediği bilgisi verildi.

MÜDÜRLER ENGELLEMEKLE İTHAM EDİLDİ

Bu derslerin seçimi için müdürleri özel olarak çalışmaya yapmaya çağıran yazıda, “Bu nedenle okul müdürlüklerinin; seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimi ile ilgili açıklamaları; ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere ve velilere duyurulması, ders seçiminde herhangi bir zorlama ve dayatma yapılmaması, yukarıdaki dersleri de seçmek isteyen öğrencilere de her ne mazeret adı altında engelleme yapılmaması ve seçimin gerçekleştirilmesi ve bu konuda Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısının 2. ve 3. maddelerinin özellikle dikkate alınarak konuya hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim” denildi.



AFİŞLERLERLE DE ÖĞRENCİLER DE "TEŞVİK" EDİLİYOR

Kampanya dahilinde okullara yollanacak afişlerle de öğrenciler, bu dersleri seçmesi "teşvik" edilmeye çalışılacak. Cami, Kuran ve çocuk görsellerinin kullanıldığı afişlerde "Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum", "Dersimi Seçiyorum, Kuran-ı Kerim’i Öğreniyorum. Aydın, çağdaş, geçmişini bilen, geleceğe yön veren nesiller için seçmeli dersim Kur’an-ı Kerim", "Dinimi doğru bir şekilde öğrenmek için Temel Dini Bilgiler Dersini seçiyorum", "Peygamber Efendimizin güzel ahlakını öğrenmek ve O’nun ahlakıyla güzelleşmek için Hz. Muhammed’in Hayatı dersini seçiyorum" ifadeleri de yer aldı.

EĞİTİM SEN: İL MİLLİ EĞİTİM SUÇ İŞLİYOR

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün velilerin ve öğrencilerin bu dersleri seçmeme noktasında rahatsız olduğunu ortaya gösterdiğini ifade ederek “Müdürlük, seçmeli dersleri zorunlu hale getirmeye çalışıyor. Onlarca ders arasından sadece bu 3 dersin seçilmesine yönelik çalışma yaparak müdürlük, seçmeli ders ruhuna, yönetmeliğe aykırı davranıyor, suç işliyor. Müdürlüğün suç işlemelerine rağmen İzmirli velilerin çağdaşlıktan, bilimsellikten yana dersleri seçmeleri için çaba sarf edeceğiz” dedi.