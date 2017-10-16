İzmir'de doğan ikinci fil Deniz, 3 yaşına girdi

Türkiye'de doğan ikinci fil olma özelliğini taşıyan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Deniz, 3 yaşına girdi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan ikinci fil olan Deniz, 3. yaşına girdi. Üç yaşında 1 ton ağırlığında olan küçük fil, doğduğunda ise 102 kiloydu.



Deniz için İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda mütevazı bir doğum günü düzenlendi. Doğum günü partisine, bir grup anaokulu öğrencisi de katıldı. Fil Deniz için, en sevdiği meyvelerden 3 rakamı yazıldı.



Öte yandan Deniz'in kendisi gibi kız olan ablası İzmir ile olan dostluğu da gözden kaçmıyor. İki kız kardeş Doğal Yaşam Parkı'nda kendileri için yapılmış olan alanda beraber gezip, beraber yemek yiyorlar.



İzmir Doğal Yaşam Parkı çalışanları, 6.5 yaşındaki İzmir ile kardeşi Deniz'in 15 dönümlük alanda annelerinden ayrı gezmeye başladığını belirtiyor. Önceden anne nereye giderse, yavruların da peşinden gittiğini anlatan görevliler, iki kız kardeşin bir süredir birlikte gezdiğini ve İzmir'in kardeşine ablalık yaptığını söyledi. Görevliler aynı zamanda İzmir'in annesinden öğrendiklerini kardeşine aktarmaya başladığını da söyledi.