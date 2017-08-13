İzmir'de doğumsal kalp hastaları için özel ekip oluşturuldu

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (TEAH) çocuk ve erişkin kalp cerrahlarının oluşturduğu özel ekip, doğumsal kalp hastalığı bulunan yetişkinlere çare oluyor

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çocukluk çağı doğumsal kalp hastalıkları nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyacı olan erişkin hastalar için TEAH'de Çocuk-Erişkin Kalp Cerrahisi ekibi oluşturuldu.



Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öner Özdoğan, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Uyar, Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Onur Işık ve Op. Dr. Muhammet Akyüz'den oluşan ekip, çocukluk çağı doğumsal kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olması gereken yetişkin hastaların operasyonlarını gerçekleştiriyor.



Sağlığına kavuşanlar



Kars'ta yaşayan ve doğuştan kalp hastalıkları bulunan Seydihan Uşar ve Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Habibe Konur da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.



Kalbinde delik ve akciğerine giden damarında darlık bulunduğu 3 günlükken anlaşılan ve 6 yaşındayken İzmir'de ilk ameliyatını olan Konur'un şikayetleri, 22 yaşına geldiğinde yeniden başladı.



Ailesinin Tepecik Hastanesine getirdiği Habibe Konur, gerekli tetkiklerin ardından Tepecik Hastanesi Çocuk-Erişkin Kalp Cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı.



Konur, 7,5 saatlik ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu.



20 yaşındaki hastaya kalp pili



Kalbi doğuştan delik olan 20 yaşındaki Seydihan Uşar'a başvurduğu hastanelerde astım ve kalp ritm bozukluğu tanısı kondu.



Tedavi gören ve kalbine pil takılan Uşar, hiçbir sonuç alamayınca Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ameliyatla sağlığına kavuşan Uşar, "Artık umudumu yitirmiştim ki buradaki doktorlar sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Uyar çocukluk dönemi kalp hastalığı olan erişkin hastaların başvurabilecekleri merkez sayısının son derece kısıtlı olduğunu ve bu merkezlerin yeterince tanınmadığı için hastaların çoğu kez yanıtsız kaldığını vurguladı.



Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Işık ise şunları kaydetti:



"Buradaki problem 18 yaşını geçmiş hastaların erişkin kategorisinde olup, hastalıklarının ise çocuk hastalıkları olması. Bu hastalara müdahale edecek ekibin içinde çocuk doktorlarının da olması gerekiyor. Amacımız, kurduğumuz bu ekiple bu hastalara daha fazla yardım edebilmek."





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