İzmir'de doktora saldırı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir doktorun, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü

İddiaya göre, Menemen Devlet Hastanesinde görevli uzman doktor Hayrullah Manyas, dün muayene için gelen ancak sırasına kaçıran bir hastanın yakınıyla tartıştı.



Görevliler tarafından uzaklaştırılan hasta yakını, bugün polikliniklere yeniden geldi. Hasta yakını, karşılaştığı Manyas'a saldırdı. Tarafları, araya giren güvenlik görevlileri ile doktorlar ayırdı.



Yüzü ve kolunda darp izleri oluşan Manyas, hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan Manyas, hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.