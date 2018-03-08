İzmir'de dün çıkan yangınla ilgili şok ayrıntı!

İzmir'deki bir otelde dün çıkan yangın iki kadının yaralanmasına neden olmuştu. Yangın sonrası ortaya çıkan bilgiye göre alevlerin hızla yayılmasının nedeni dış kaplamada kullanılan ve yasak olan plastik

İzmir'in Basmane semtinde bulunan bir otelde dün yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, otelde bulunan iki kadın da yangından kurtulmak için pencereye çıktı.



Kadınlardan biri park halinde bulunan otomobilin üzerine atlarken, diğer kadın ise yan binaya geçmeye çalışırken elektrik tellerine çarptıktan sonra yere düştü.



Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan iki kişiyi de kurtardı.



Şart aleti patladı?

Kesinlikle yasak



Yaralıların tedavisi sürüyor

Yangına dair ilk incelemede yangının 506 numaralı odada çıktığı ve prize takılı olan şart aletinin patlaması sonucu başladığı belirlendi. Alevlerin önce perdelere daha sonra da otelin dış yüzeyine sıçradığı öğrenildi.Konuyla ilgili açıklama yapan otelin sahibi Mehmet Zeki Işık, otelin önünün park siding yani plastik olduğunu o yüzden de alevlerin hızla yayıldığını söyledi. İki kişinin atlayarak iki kişinin de dumandan zehirlenerek yaralandığını belirten Işık, çok üzgün olduğunu da dile getirdi.Konuyla ilgili Habertürk'e bilgi veren İZODER Başkanı Ertuğrul Şen, dış kaplamada kullanılan plastik uygulamanın asla istenmeyen bir uygulama olduğunu ve yasak olduğunu söyledi.Görüntüleri incelediklerinde metal konstrüksiyon üzerine püskürtme sıvayla yanıcı köpük gördüklerini belirten Şen, bu uygulamanın ise ülkemizde yasak olduğunu dile getirdi.Öte yandan yaralanan 25 yaşındaki Belaruslu Inna Vladimnova ve 33 yaşındaki Kazakistanlı Jurushbek Kuzu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Binada yangın merdiveninin bulunduğu ancak çıkış noktasına ters kaldığı için kullanılamadığı da öğrenildi.