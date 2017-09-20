İzmir'de "Dünya Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Otomobilsiz Kent Günü" için 22 Eylül'de Plevne Bulvarı'nı araç trafiğine kapatacak. 11.00'den itibaren çeşitli sanat etkinliklerine sahne olacak bulvarda, miniklerin gözdesi Tay Tay bisikleti yarışı da yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ulaşım türlerinin benimsenmesi ile yaşanabilir ve sağlıklı kentlerin oluşturulması" hedefiyle düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda ‘Otomobilsiz Kent Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. 22 Eylül Cuma günü saat 11.00'den itibaren araç trafiğe kapatılacak Alsancak Plevne Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek program, çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.





Plevne Bulvarı nefes alacak



İzmir'in en hareketli güzergahlarından Plevne Bulvarı, yaşayacağı bu "trafiksiz" günde araç gürültüsü yerine melodiler ve çocuk sesleriyle dolacak. Konserlerin verileceği, mini tiyatrolar ve dans gösterilerinin yapılacağı 22 Eylül'de sanat atölyeleri ile sokak sergileri de düzenlenecek. Trafikten arınmış bulvarda sokak oyunları oynanacak; İzmirli bisikletlilerle buluşma ve söyleşinin yanı sıra bisiklet defilesi ve akrobasisi gibi etkinlikler düzenlenecek. Alana kurulan çocuk oyun parkları, yoga eğitimi, pandomim gösterileri, canlı heykel performansları, minikler kadar anne-babaların da büyük ilgisini çekecek. Günün en renkli anları ise 2-5 yaş arası çocukların gerçekleştireceği "tay tay bisiklet yarışı" olacak.





Avrupalı İzmir



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın birçok kentinde her yıl Eylül ayında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bu yıl da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Sürdürülebilir hareketliliğe dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen haftada, Sürdürülebilir Ulaşım Sempozyumu ve Karşıyaka Bisiklet Şenliği yapıldı.







