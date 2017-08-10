İzmir'de El-Nusra operasyonu

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, El-Nusra terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'de El-Nusra operasyonu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Menemen'de bu sabah, El-Nusra terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle birlikte hareket ettikleri belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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