İzmir'de elektrik kesintilerine karşı önlem

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına öncesi GDZ Elektrik Dağıtım’dan da bir açıklama yapıldı

İzmir'de elektrik kesintilerine karşı önlem
29 Eylül 2018 Cumartesi 10:49

Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda pazar günü kıyı Ege'de etkili olacak ve yer yer tüm İzmir'i etkisi altına alacak muhtemel fırtınayla ilgili şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, can ve mal güvenliği açısından tüm tüketicilerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkili olması beklenen fırtına öncesi saha ekiplerinin sayıları arttırılarak tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Elektrik kesintisi veya elektrik dağıtım hatlarında öngörülemeyen durumlar oluşması halinde GDZ Elektrik Dağıtım'a ait mobil uygulamayı kullanarak tüketicilerin taleplerini hızlı bir şekilde bildirebileceği iletildi. Bir diğer önemli iletişim kanalının şirkete ait sosyal medya hesapları olduğu vurgulanırken; 0 850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinin de 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Etiketler; #izmir #elektrik #izmir tropikal fırtına
Önceki Haber
Ekonomimiz ABD'li şirkete teslim edildi, CHP'den bu açıklama geldi
Sonraki Haber
Köpeği okla vurarak öldürdüler!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.