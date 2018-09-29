İzmir'de elektrik kesintilerine karşı önlem

Türkiye’nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına öncesi GDZ Elektrik Dağıtım’dan da bir açıklama yapıldı

Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda pazar günü kıyı Ege'de etkili olacak ve yer yer tüm İzmir'i etkisi altına alacak muhtemel fırtınayla ilgili şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, can ve mal güvenliği açısından tüm tüketicilerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkili olması beklenen fırtına öncesi saha ekiplerinin sayıları arttırılarak tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Elektrik kesintisi veya elektrik dağıtım hatlarında öngörülemeyen durumlar oluşması halinde GDZ Elektrik Dağıtım'a ait mobil uygulamayı kullanarak tüketicilerin taleplerini hızlı bir şekilde bildirebileceği iletildi. Bir diğer önemli iletişim kanalının şirkete ait sosyal medya hesapları olduğu vurgulanırken; 0 850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinin de 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.