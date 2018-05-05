İzmir'de en az 150 bin imza toplarız

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olanlar için imza atma işlemi sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Şenol Alpat, Akşener için İzmir'de 150 bin imza toplanacağını söyledi

Gamze Geçer- İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nca Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için davullu zurnalı imza kampanyası başlatıldı. Kültüpark'ın Basmane kapısında toplanan partililere, Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler de destek verdi.

İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Şenol Alpat 9 Mayıs'ta açıklanacak olan imza rakamları için Meral Akşener'in, İzmir'de 150 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon imza alacağını söyledi. Alpat, 'Sayın genel başkanıma 100 bin imza denmişti. Biz onu sadece İzmir'den 150 bin imza ile göndereceğiz. Türkiye genelinde yüksek ihtimal 2 milyonu bulacağız. İktidarın da ne kadar saçma sapan ve anlamsız konuştuklarını kesinlikle Mayıs'ın 9'unda, saat akşam 20:00'da göreceğiz. Her gün sabah 09:30'dan akşam 20:00'a kadar burada olacağım. Güle oynaya her şeyi değiştireceğiz' dedi.

Meral Hanım ile 25 Haziran sabahına yeni bir umut, yeni bir cumhurbaşkanı, parlementer sisteme geri dönüş yaşanacağını belirten Alpat, 'Meral Akşener Cumhurbaşkanımız olacak. Bunu bugün itibariyle kabul ediyoruz. Saat şu an 15:00 5 saatlik sürede Türkiye genelinde 110 bin imza toplandı. Meral Hanım ise 90 bin civarında. İzmir olarak inanılmayacak derecede gücümüz, kuvvetimiz ve cesurluğumuz ön planda. Meral Hanım ile 25 Haziran sabahına yeni bir umut, yeni bir cumhurbaşkanı, parlementer sisteme geri dönüş yaşanacaktır. Böylelikle halkımızın sıkıntılı günleri bitmiş olacaktır. İzmir'de durum çok iyi. İyi parti başlangıcı da İzmir'dir. Biliyoruz ki ateş hep İzmir'den yanar. Sadece ve sadece mevcut iktidar ateşi İzmir'den yanmamıştır. Onun da hali mevcut. İzmir'de 30 ilçe inanılmayacak derecede Meral Hanımın arkasında.' diye konuştu.

