İzmir'de engelliler gönlünce eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Engelli Hakları Farkındalık Günü” etkinliğine katılan engelliler ve aileleri, gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı

Ortopedik engellilerden down sendromlulara, işitme engellilerden görme engellilere pek çok engelli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği “Engelli Hakları Farkındalık Günü” etkinliğinde buluştu. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Aydoğan, “Daha önceki yıllarda engellilerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları göremezdik, duyamazdık. Engelliler kapalı kapılar ardında yaşamını sürdürürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yapıyor. Engelli bireyleri sosyal yaşama katmak, meslek sahibi yapmak ve ailelerini desteklemek amacıyla büyük kaynak ayırıyoruz, öne mli çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz kongrelerden sonrasında önemli çalışmaları hayata geçirdik. Engellilere yönelik düzenlemeler yapan kurum ve kuruluşlar için kırmızı bayrak uygulaması, farkındalık merkezi bu çalışmalardan bazıları” dedi. Yaklaşık 300 engelli öğrenci ve ailelerinin yer aldığı renkli etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ve dernek temsilcileri de katıldı.

Çaldılar, söylediler, eğlendiler

Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın konuşmasının ardından “Dünya Engeliler Günü”ne özel gösteriler sahnelendi. Engelli yaşama işaret eden şiirler duygulandırırken, müzikli dans gösterilerine tüm davetliler eşlik etti. Kimileri sahneye çıkıp oynadı, kimileri oturduğu yerden alkışlarla tempo tuttu. Kimileri de mikrofonu eline alıp şarkı söyledi. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulu öğrencileri şarkı dinletisi, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 3-6 yaş arası öğrencileri dans gösterisi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencilerinin dans-ritim gösterisi ve Wheelchair Dance Project engelsiz dans gösterisi, izleyenlerden tam not aldı. Keyifli etkinlikte Pop Orkestrası da sahne aldı.



