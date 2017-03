İzmir'de esrarengiz ölüm. İntihar mı, cinayet mi?

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, önceden bir kez intihar girişiminde bulunan 32 yaşındaki Can Atilla, evinde karnından bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Torbalı Barış Yapı Sitesi 30'uncu Blok 3'üncü katta oturan Can Atilla'dan 15 gündür haber alamayan bir arkadaşı, yakınlarına haber verdi. Meraklanan Atilla'nın yakınları eve gidince, kapıyı açık gördü. Eve girenler Atilla'nın karnından bıçaklanmış halde cesedini buldu. İhbar üzerine eve gelen polis, inceleme yaptı. İlk incelemeye göre, karnından tek bıçak darbesiyle yaralanmış olan Atilla'nın 5 gün önce öldüğü belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından Can Atilla'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.Psikolojik bunalımda olduğu belirtilen Can Atilla'nın bir süre önce balkona çıkıp intihara teşebbüs ettiği, babasının ikna etmesi üzerine eylemine son verdiği öğrenildi.