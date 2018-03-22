İzmir'de Evcil Hayvan Fuarı açıldı

TEMA Fuarcılık tarafından düzenlenen Pet İzmir 2018, İzmir Evcil Hayvan, ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçileri fuarı açıldı. 2017 yılında 17 bin 823 kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl Türkiye'nin bir çok şehrinden 72 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Pet İzmir 25 Mart Pazar akşamına kadar açık kalacak

Gamze Geçer- Evcil hayvanların mama, bakım ve aksesuar ürünlerinden veterinerlik hizmetlerine kadar kapsamlı ürün gruplarının yer alacağı fuarda hayvanseverler, akvaryumdan kuşlara, kediden köpeğe kadar canlı hayvanları da görebilecekler. Fuar dört gün boyunca saat 11.00-20.00 saatleri arası açık olacak. Ziyaretçiler evcil hayvanları ile birlikte fuarı gezebilecekler. TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, Pet İzmir 2018 Fuarı'nın Hayvanseverlerin buluşma adresi olacağını belirterek şöyle devam etti: 'Tüm İzmir halkını Pet İzmir'e, Tepekule'ye bekliyoruz. İzmirliler hayvanları ve doğayı sever, ona saygı gösterir. Hayvan sevgisinin erken yaşta aşılanması açısından bu fuar ayrı bir önem taşıyor. Biz de, gerek evcil hayvanı olan, gerek evcil hayvan sahibi olmak isteyen ve pet sektöründe iş yapan veya iş yapmak isteyen tüm ziyaretçilerimizi Pet İzmir'e bekliyoruz. Burada yer alan işinin ehli kişiler, evcil hayvan sahiplerini besledikleri hayvanları sağlıklı besleme ve bakım yöntemleri konusunda bilgilendirecekler. Bu yıl yüzde kırk beş büyüyen Pet İzmir, evcil hayvan sektörüne yönelik üretim ve ticaret yapan firmalara yeni iş bağlantıları sunacak' dedi.



Tarçın ve Müdür Pet İzmir'de



Ziyaretçiler fuarda Yetenek Sizsiniz Yarışmasının unutulmaz köpeği Tarçın ve Müdür'ün gösterilerini fuarın ilk 2 gün izleyebilecekler. Ayrıca K.I.F. Köpek Irkları Federasyonu tarafından her gün 'İtaat ve Koruma' konulu gösteriler yapılacak ve Pazar günü Köpek Irkları Standart Yarışması düzenlenecek. Bu yıl ilk defa Pet İzmir'de Alfa Kedi Irkları Derneği tarafından Uluslararası Kedi Irkları Yarışması ve yurtdışından gelen eğitmenlerin vereceği Mükemmel Kedi Yetiştiriciliği semineri yapılacak.