İzmir'de eve silahlı saldırı: 1 kişi öldü

İzmir Gaziemir'de 47 yaşındaki Ahmet Kılınç, arasında husumet bulunan 40 yaşındaki Burhan Devrin'in evine pompalı tüfekle ateş açtı. Devrin, açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, Kılınç ise ekipler tarafından yakalandı

Gaziemir'deki olay gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Burhan Devrin'in Emrez Mahallesi'ndeki evine gelen Ahmet Kılınç, Devrin'in 3. katta bulunan evine ateş açtı. O sırada balkonda olan Devrin, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası sırtından yaralandı.



Silah sesini duyan evdekiler balkona koştu. Devrin'i yaralı halde bulan ailesi durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı Devrin'i ambulansla hastaneye kaldırdı ancak Devrin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Devrin'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, çevik kuvvet ekipleri de hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Devrin ile Kılınç arasında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi.



Polis de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın peşine düştü. Kısa sürede Kılınç'ı yakalayan ekipler, saldırganı emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





