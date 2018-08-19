İzmir'de evinin balkonundan düşen Filiz, tedavi altında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Filiz C.'nin (21), Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor

Ödemiş'te bir birahanede garsonluk yapan Filiz C., Süleyman Demirel Mahallesi Şoförler Sitesi E/2 Blok'taki evinin balkonundan dün saat 02.00 sıralarında düştü. Gürültü üzerine evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Filiz C.'yi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.98 promil alkollü olan Filiz C.'nin kalça, bacak ve kolları ile kaburgalarında kırıklar bulunduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan Filiz C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.