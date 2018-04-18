İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Menderes ilçesindeki unlu mamul üretim fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu

İzmir'de fabrika yangını
18 Nisan 2018 Çarşamba 13:11

Bugün sabah saatlerinde İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10005 Sokak'ta bulunan ve unlu mamuller üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı terk ederken, yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menderes #yangın
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