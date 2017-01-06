İzmir'de faciayı kahraman polis önledi

İzmir'de adliye otoparkına bombalı araçla girmek isteyen teröristleri, trafik polisi engelledi. Mermisi bitene kadar teröristlerin peşinden koşan trafik polisi Fethi Sekin, katliamı önledi ancak şehit düştü

İzmir'de dün saat 16.10 sıralarından adliyeye girmeye çalışan teröristler tarafından bir saldırı meydana geldi. Adliye önüne C kapısı girişine gelen teröristler otoparka gitmek istedi. Ancak polis arama yapmak isteyince teröristler araçtan inerek koşmaya başladı ve teröristlerden biri elindeki düzenekle araçtaki bombayı patlattı.



Kapıda teröristlere izin vermeyen 44 yaşındaki Fethi Sekin, kaçan teröristlerin peşine düştü.





Teröristlerde bir süre çatışan Sekin, saldırganlardan birini de öldürdü. Ancak daha sonra mermisi biten polis, yolun karşısına koşarken vurularak şehit oldu. Diğer polisler de Sekin'i şehit eden teröristle çatıştı ve onu öldürdü.





CAMDAN BAKARKEN ÖLDÜ



Dünkü saldırıda bir de zabıt katibi olarak görev yapan Musa Can hayatını kaybetti. Can'ın evrak götürdüğü sırada sesleri duyarak camdan baktığı sırada başına gelen mermiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.



Çatışmada 9 kişinin de yaralandığı ve bunlardan 2'sinin polis olduğu öğrenildi.





ÜÇÜNCÜ KİŞİ YOK



Saldırı sonrası üçüncü bir teröristin kaçtığı iddia edilmişti. Polis güvenlik kameralarında yaptığı incelemede saldırganların iki kişi olduğuna karar verdi. Polisin kontrollü olarak patlattığı aracın da teröristlere ait olduğu onu kaçmak için yedek olarak getirdikleri anlaşıldı.