İzmir'de fast food restoranında yangın

İzmir'in Alsancak semtindeki fast food restoranının baca kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında restoranda müşteri olmadığı öğrenildi

İzmir'de fast food restoranında yangın
11 Ekim 2018 Perşembe 13:53

Konak ilçesine bağlı Alsancak'ın en işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki fast food restoranının baca kısmında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çalışanların haber vermesi üzerine, restorana itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında restoranda müşteri olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Burger King #yangın #fast food #alsancak
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