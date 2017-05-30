İzmir'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir Kemalpaşa'da otomobil kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kemalpaşa'daki kaza dün akşam saat 20.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Halil Güntekin'in kullandığı araç, İzmir-İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı'nda yol kenarında başka bir kaza nedeniyle duran kamyona çarptı.



Güntekin'in direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona çarptığı öğrenildi. Kazada Halil Güntekin, kardeşi Tunahan Güntekin, annesi Ayşe Güntekin ve Mehmet Özer otomobilde sıkışarak yaralandı.





Kazayı gören çevredikler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralıların araçta sıkışması nedeniyle olay yerine AKS ekipleri de çağrıldı. AKS ekipleri araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan anne 47 yaşındaki Ayşe Güntekin ise hastaneye kaldırıldı. Anne Güntekin'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SÜRÜCÜ 1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Halil Güntekin'in kazadan bir gün önce Manisa'nın Demirci İlçesi'nde nişanlandığı ve ailesiyle birlikte nişandan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazadan sonra acı haberi duyan nişanlısı Bilge Toprak'ın büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.