İzmir'de feci kaza. İki genç kıza böyle çaptı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen minibüsün yolun karşısına geçmek isterken çarptığı 16 yaşındaki Simge Kekeç ile kimliği belirlenemeyen arkadaşının ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin linç etmek istediği Suriyeli minibüs sürücüsü ise polis kaza yerinden kaçırarak kurtardı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Dostluk Bulvar'ında meydana geldi. Limontepe'den Gaziemir yönüne seyir halinde olan ve kimliği açıklanmayan 35 MB 0030 plakalı minibüsün Suriyeli sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Simge Kekeç ile aynı yaşlarda olduğu tahmin edilen kimliği belirlenemeyen yanındaki arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Kekeç ve arkadaşı ağır yaralandı.



Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kekeç'i Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kimliği belirsiz arkadaşı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan iki yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



SÜRÜCÜYÜ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

TALİHSİZ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası minibüsü bırakıp kaçmak isteyen Suriye uyruklu sürücüyü yakalayan mahalle sakinleri darp etti. Aşırı hızlı olduğunu iddia ettikleri sürücüyü vatandaşın elinden polis kurtardı. Polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılan sürücü gözaltına aldı. Mahalle sakinleri ise minibüse taş ve sopalarla zarar verdi. Polis, sürücünün evine düzenlenebilecek linç girişimi ihtimaline karşın kimliğini gizli tuttu.Öte yandan Simge Kekeç ve arkadaşının ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kekeç ve arkadaşının yolu kontrol ettikten sonra karşıya geçmek istediği ancak minibüs süratle gelip iki arkadaşa çarptığı görülüyor. Kazadan sonra sürücüye tepki gösteren mahalle sakinleri caddede sık sık kazaların yaşandığı belirterek trafiği yola kapatmak istedi. Polisin ikna ettiği kalabalık güçlükle sakinleştirilirken, mahalle sakinlerinden Mehmet Bozkurt, "Burada sürekli kaza oluyor. Çocuklarımız böyle eziliyor. Bu cadde de sürat yapıyorlar. Belediye buraya kasis yapsın, trafik ışıkları koyulsun" dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.