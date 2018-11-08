İzmir'de feci kaza: ölü ve yaralı var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza: ölü ve yaralı var
08 Kasım 2018 Perşembe 11:34

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Kemalpaşa'ya giden Hasan Türkmen'in (30) kullandığı 35 HTM 98 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı'nda Y.Ö. idaresindeki 34 DV 5999 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen (36), 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kaza #ölü #yaralı
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