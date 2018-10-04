İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
04 Ekim 2018 Perşembe 09:23

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay (38) yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Orta refüje çarparamak durabilen araçtaki  Hayrettin Özbay (46) öldü, sürücüsü Muzaffer Özbay ise yaralandı. 

Araçta sıkışan Muzaffer Özbay, AKS110 ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Hayrettin Özbay'ın cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #feci #ölü #yaralı #karşıyaka #kamyon
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