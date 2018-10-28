İzmir'de feci kaza: yaralılar var

İzmir'in Çiğli ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Çiğli yönüne seyir halindeki 35 AF 7754 plakalı panelvan, Evka 2 kavşağında, önünde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenmeyen 35 AAC 697 ile 35 AL 4507 ve 16 CBT 25 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Panelvan aracın sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.