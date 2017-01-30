İzmir'de FETÖ davası başladı. 270 kişi yargılanıyor

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü'nde, başlandı. Kampüs içerisindeki 654 kişilik duruşma salonu, dava için yeniden düzenlendi. Jandarma komando birlikleri de kampüs çevresinde sıkı önlemler aldı. Araçlar tek tek bomba eğitimi almış köpeklerle aranıp içeriye alındı

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminden sonra, bin 300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden ardından 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başladı. Davanın ilk duruşması öncesinde, kampüs çevresinde jandarma komando birlikleri sıkı önlemler aldı. Kampüs alanından kilometrelerce önce jandarma tarafından kapama noktaları oluşturuldu. Araçlar birkaç aramadan, bomba eğitimi almış köpeklerin kontrollerinden sonra içeri alındı. Duruşmayı takip edecek olan avukat ile tutuklu yakınları da, yine sıkı kontrollerden sonra duruşma salonuna girdi.



Cezaevi içerisinde hazırlanan özel bir alandan salona alınan ve aralarında 15 Temmuz öncesinde Ege Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün bulunduğu sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı.



Bu davayla ilgili olarak İzmir 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevi ile Menemen L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 152 sanık, geçtiğimiz haftalarda duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'na nakledildi.



DURUŞMA SALONU HAZIRLANDI



Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen duruşmalar için duruşma salonu binası modernize edildi. 270 kişilik sanık, 202 kişilik avukat oturma alanı, 162 kişilik izleyici, 24 kişilik basın platformu ve mahkeme başkan ve üyeleri ile savcının bulunacağı kürsüler yapıldı. Duruşma salonu içerisinde komple elektronik sistem oluşturuldu. Bu sistemde Türkiye'de ilk defa uygulanan LED ekran uygulaması yapıldı. Her biri yaklaşık 15 metrekare olmak üzere 2 adet LED panel ekran yapıldı. Yurtdışından getirilen teknik altyapı dışındaki tüm malzemeler, mobilya, dekorasyon, döşeme Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hazırlandı. Duruşma salonu iç alanlarında, çevresinde, ana giriş nizamiye bölgesi ve otopark alan dahil olmak üzere 58 kameradan oluşan gece gündüz özelliği taşıyan güvenlik kamera sistemi kuruldu. Sistemin plaka okumaya kadar pek çok üstün özelliği bulunduğu açıklandı. Tutuklular güvenli biçimde salona getirilmesi için ise nezarethane bölümüne çıkan 38 metre bölüm açıldı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılamanın, bir numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı.



KUVVETE VE RÜTBEYE GÖRE SAVUNMA



İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, 152'si tutuklu toplam 270 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yoklamayla başladı. Duruşmaya, 152 tutuklu sanıktan 1'i, 118 tutuksuz sanıktan ise 11'i katılmadı. Duruşma salonuna, tutuklu sanıkların sadece bir yakını alındı. Tutuklu yakınları da duruşmaya fazla katılım göstermedi. Duruşmada, mahkeme başkanı ve iki üyenin yanı sıra bir de yedek üye hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, sanıkların savunmalarını, bağlı bulundukları kuvvet komutanlığına ve rütbelerine göre yapacaklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, duruşmaya bir saat ara verdi.



İDDİANAME ABD'YE GÖNDERİLEN İADE DOSYASINDA



Bu arada, Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yeni deliller gönderildiği ortaya çıktı. ABD'ye gönderilen ek belgelerde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamenin de bulunduğu belirtildi. İddianamede, firari Adil Öksüz'ün darbe girişimi planını ABD'ye götürerek Fethullah Gülen'e onaylattığı, darbe girişiminin Gülen'in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan 'Kuzgun' ve 'Şapka' kod adlı gizli tanık ifadeleri de yer aldı.