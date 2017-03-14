İzmir'de FETÖ'den 10 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın 9 ilde yaptığı FETÖ /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında 1 üsteğmenin de bulunduğu 11 jandarma personelinden 10'u tutuklandı, 1 uzman çavuş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce tutuklanan sanıkların verdiği ifadeler doğrultusunda geçen 6 Mart'ta operasyon yaptı. Ankara, Adıyaman, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin illerinde görev yapan, aralarında Üsteğmen A.E.'nin de bulunduğu, 7'si astsubay, 3'ü uzman çavuş olan toplam 11 jandarma personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da bulunduğu belirlendi.İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı tarafından, 11 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden uzman çavuş M.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 10 kişi tutuklandı.