İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın bugünkü duruşmasında, Ege Ordu Komutanlığındaki tanıklar dinlenildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ege Ordu Komutanlığında kıdemli başçavuş olarak görev yapan tanık R.C, darbe girişimi günü nöbetçi olduğunu belirterek, televizyondaki kalkışma haberleri üzerine nöbet tuttuğu birliğin silahlığının emniyetini almaya gittiğini söyledi. Askerlerden birinin yanına gelerek nöbetçi amirin santrali arattırdığını ve askerlere kamuflaj kıyafeti giydirme emri verdiğini ifade eden R.C, "Askerlerin üzeri giydirilip bekletilecek." şeklindeki konuşmaları duyduğunu anlattı. Tanık R.C, emrin amacını sorduğunda "Karargahın emniyetini almak için." şeklinde yanıt verildiğini dile getirerek, Albay Hasan Paçalı'nın ise askerlerin kamuflajları çıkartarak yatmaları emrini verdiğini kaydetti.

R.C, merkez komutanlığından aranarak, "Biz burada heyet olarak bir emir tebliğ edeceğiz. Tutanak altına alın. Hiçbir kanun dışı olaya bulaşmayacaksınız, kanun dışı emir uygulamayacaksınız." denildiğini aktardı.

Ege Ordu Komutanlığında araç teknisyeni kıdemli başçavuş olarak görev yapan tanık K.C.E. de darbe girişimi günü olayları televizyondan fark ettiğini ve pistlere araç çekilip helikopter inişini engelleyecek şekilde düzen alınması gerektiği yönünde emir verildiğini kaydetti.

Askeri araçları piste çektiklerini söyleyen tanık K.C.E, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in korumalarının gelerek, "Helikopter inişi olursa araçları hareket ettirerek bunları durdurmaya çalışın." dediğini belirtti.



- Binbaşı, albay üniforması giymiş



Ege Ordu Komutanlığında albay olarak görev yapan tanık H.D. de darbe girişimi akşamı olayları televizyondan takip ettiğini, 16 Temmuz sabahı 07.30'da "Derhal birliğe katılın." mesajı aldığını anlattı. Mesaiye gittiğinde tutuklu sanıklardan, eski Binbaşı Recep Kılıç'ın, tankçı "spoleti" olan albay üniformasıyla dolaştığını dile getiren H.D, geçmişte aynı odada çalıştıkları için Kılıç'ın kendi üniformasını giymiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Tanık H.D, odasına gidip elbiselerini kontrol ettiğinde tankçı "spoletli" 4-5 takımı olduğu için Kılıç'ın hangisini aldığını bilemediğini ancak 2 çift olan botlarından bir çiftinin eksik olduğunu dile getirdi. Tutuklu sanık Memduh Hakbilen ve Recep Kılıç'ın avukatının "çay dökülmesi veya benzeri durumda askerlerin birbirlerinin üniformalarını giyip giyemeyeceği" yönündeki sorusu üzerine H.D, "Kimse kimsenin elbisesini kullanamaz. Çok zayıf ihtimal. Asker, başkasının kıyafetini kullanamaz." yanıtını verdi.



Ege Ordu Komutanlığında görevli olmadığı halde darbe girişimi akşamı karargahta bulunan tutuklu sanık Recep Kılıç, söz alarak, "Terör eylemi olduğunu düşündüğüm için zaman kaybetmeyeyim, sivil dolaşmayayım diye giydim. Elbiseyi giydikten sonra yan odadan rütbe işareti aradım ama bulamadım. Botla ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Kıyafeti ve botu aldığım şekilde bıraktım. Farklı niyetim olsa fırlatır giderdim." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Pazartesi'ye erteledi.





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